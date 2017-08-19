〈台北都會〉世大運反恐維安 76隻警犬上陣

2017-08-19

〔記者邱俊福／台北報導〕警政署因應世大運，為做好反恐、維安工作，除投入四千多名警力外，更出動防爆大隊、反恐特勤隊、警犬隊等特殊任務單位參與維安工作，其中尤以運用偵爆犬及警衛犬執勤為一大亮點，總計警犬隊有七十六隻警犬進駐選手村與各場館，包含拉布拉多、米格魯、傑克羅素犬、邊境牧羊犬，以及德國狼犬、比利時狼犬、捷克狼犬等優良犬隻。

進駐新北選手村及各比賽場館

刑事局表示，警犬勤務除在新北市選手村外，另在雙北市、桃園市與新竹縣市的各賽事場館，都看得到牠們的身影。而因維安需求能量龐大，另調用憲兵指揮部兩隻、財政部關務署兩隻、故宮博物院三隻等犬隻待命支援。

警察機關的七十六隻中，新北警局警犬隊廿七隻（均屬偵爆犬），保三總隊十四隻（偵爆兼緝毒犬），以及高雄一名林姓仕紳主動提供自家的多種狼犬共卅五隻，交由保五總隊警犬隊運用及訓練，協助世大運警犬維安任務，而這批狼犬均屬警衛犬，具優良血統。

保五總隊加強訓練兩個多月

保五總隊接收這批犬隻，以兩個多月時間加強訓練，模擬場館實景巡邏及狀況演練，日前並在警政署反恐訓練中心主持校閱警犬訓練及成果演練。目前這批警衛犬已進駐選手村、主場館及比賽場館協助維安。

刑事局表示，過去警犬常協助走私緝毒與偵蒐爆裂物，但從未有警衛犬加入治安行列，其與民間防衛犬功能相近，能從事守望警戒及嚇阻工作，保護選手及賽事人員的安全，算是世大運反恐維安利器之一。