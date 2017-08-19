〈中部〉咬人狗坑步道 6月塌陷至今未修

2017-08-19

〔記者陳建志／太平報導〕太平區咬人狗坑登山步道，六月梅雨侵襲後，部分路段邊坡開始出現土石坍塌，之後大雨持續沖刷，塌陷範圍擴大，因每天前往步道登山健行的民眾非常多，行經該處都心驚膽戰，擔心步道隨時塌陷危及遊客安全，立委何欣純接獲民眾陳情，要求市府儘速修復補強，避免塌陷傷人。

太平區從一江橋旁進入的咬人狗坑登山步道，除可登山健身，沿途還有設置植物、景觀解說牌，以及石椅供遊客休息，因沿途風景優美，登頂後還可飽覽太平和市區景色，不但是太平民眾熱門的登山步道，許多市區民眾也專程前來健行，每逢假日遊客更是眾多，不過六月梅雨季接連降下多日大雨，讓步道部分路段的邊坡土石因雨水沖刷出現崩塌狀況。

民眾向立委何欣純陳情，表示咬人狗坑一號步道的好漢坡路段，六月梅雨後，邊坡開始出現土石滑落，因未立即修復，之後包括颱風降下的雨勢，因損壞已超過二個月，土石滑落現象越來越嚴重，目前已有約三分之一的水泥鋪面下方出現掏空狀況，因每天登山的民眾眾多，擔心步道隨時會塌陷傷人。

每天登山者多 憂塌陷傷人

立委何欣純表示，咬人狗坑登山步道是附近熱門步道，登山健行民眾很多，目前又正值颱風、雨季，若沒有緊急修復或補強，讓土石滑落現象越來越嚴重，恐發生塌陷傷人意外，要求市府趕緊進行修復。

市府：正進行修復設計

市府觀光旅遊局觀光工程科表示，前往現場勘查後，發現塌陷範圍約五米長，下方確實有掏空狀況，已經要求工程顧問公司評估損壞狀況，並進行修復設計，將會納入年度預算儘速修復，避免出現傷人意外。