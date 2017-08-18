〈南部〉東縣府宣傳原民文創 圖騰被設計公司擅用

2017-08-18

量產桌椅、托盤等商品

〔記者陳賢義／台東報導〕台東縣政府策辦「TT Maker創客建置創新應用服務計畫」，與入選的設計行銷公司合作推動原民部落文創，傳出設計行銷公司未告知即擅自以文創者十字繡圖騰為底，量產桌椅、托盤、掛畫等各式商品網購，創作者發現火大，怒斥智慧財產權遭盜用，討公道要說明；縣府原民處表示，量產商品不在縣府與設計廠商合作範圍，會要求下架並追究後續。

四名文創者在數月前於卑南族花環學校參加百人繡，作者Muwakay說，日前因台東縣政府與台北一○一合作推出「台東聚落回聲」文化形象展，隨一群小朋友北上表演原民傳統歌舞，赫然發現陳展作品中，竟有自己創作圖騰，傻眼憤怒。「縣府跟設計公司之間是怎麼授權我不曉得， 只知道設計公司已侵權，但網購銷路至今未下架。」Muwakay說，當下看到真的很驚訝，自己的作品怎麼會被做成了具體實品，但未說明圖騰來源；當初參加花環學校百人繡，老師就告知要繡上名字保護權益，而且簽約授權僅供展覽。

Muwakay說，設計公司從展覽到開展，近日又要到泰國參加國際展，這段時間她都未接獲任何聯繫，直到發現提出異議，才開始頻繁聯繫，並指稱會在網路粉絲團說明及道歉，希望縣府能迅速釐清問題癥結，尊重創作者著作人格權的權益。

縣府︰要求下架 追究責任

台東縣政府原民處文教行政科長金惠珠表示，未事先告知創作者難辭其咎，事後已竭盡所能的說明用意及致歉，縣府與設計公司合作範圍並不包括量產成商品及出售，會立即要求下架，並追究有無涉及相關法則。