〈北部〉大埔特定區草比人高 竹南鎮長:將委外維護

2017-08-18

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣竹南鎮大埔特定區發展不如預期，多次被投訴維護管理不周，雜草叢生，甚至占據人行道；近來，民眾又發現區內「科專六路的草比人還高，人行道都無法讓人行走」。竹南鎮長康世明表示，將請公園路燈管理所儘速整理，未來將委外維護。

苗栗縣政府於一○三年完成竹南大埔特定區開發，並希望由竹南鎮公所接管，但面積達一百三十公頃，鎮公所考量維護經費龐大，不敢貿然接手。經縣府、公所多次協商，去年八月一日起，才移轉給公所維護，縣府也根據法規，編列三年的臨時處理費，提供竹南公所每公頃公共設施養護費五萬元，三年約二千萬元；苗縣府與公所已點交三分之二的面積。

但因縣府財政窘困，雙方協商期間，區內常遭民眾投訴，雜草叢生，甚至人行道、休憩區被野草覆蓋。近來，民眾又發現區內「科專六路的草比人還高，人行道都無法讓人行走」，康世明昨天也到場了解，坦言「確實雜草叢生，也不單是科專六路」，已指示公園路燈管理所儘速整理。

針對日後管理維護工作，康世明表示，因公園路燈管理所人力有限，鎮內有多達五十多處公園綠地需維護，以公所人力，平均一點五個月，才能整理一次。大埔專區將採委外方式，目前設計標已完成，近期將公告工程標。