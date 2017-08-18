〈北部〉世大運水球足球今登場 新竹縣民：車要停哪

2017-08-18

比賽場館周邊道路禁止停車

〔記者廖雪茹、洪美秀／新竹報導〕台北世大運明天開幕，新竹縣支援四項賽事，其中水球、足球賽今天登場，但宣傳旗幟少見，主要幹道也不見大型看板，民眾感覺不出國際大賽氛圍，也不清楚賽事內容，批評宣傳不夠，並質疑比賽場館周邊道路禁止停車，觀賽車要停哪？

3免費停車場 民：到場館有段距離

縣府表示，光明六路和莊敬南路口等六處公有委外LED大型廣告看板，公益時段都有播放世大運宣傳影片，水球賽門票已賣光，並規劃停九、停十七及廣停五等三處免費停車場，今天就會設置指示牌，機車停放管制路段外、不妨礙交通即可。

世大運賽事規模及重要性僅次於奧運，新竹縣立體育館支援武術、柔道比賽場地，游泳館支援水球、第二運動場支援足球。台北市政府補助加油團，新竹縣各鄉鎮市公所有一千人參加。

賽事期間，體育場館不開放停車，館場周邊道路部分路段也禁止停車。縣府雖規劃三處免費停車場，不過，民眾認為政府鼓勵多買票進場觀賽，但停車場到比賽場館都有段距離。

足球場入口 警局測試人臉辨識系統

新竹市也支援世大運兩項賽事，市立體育館籃球賽廿日下午五點半開打，廿九場賽事中以八月廿五日晚上八點台灣對塞爾維亞最受矚目，是台灣隊唯一在新竹市立體育館的比賽；清華大學排球賽事有廿二場，首戰廿日下午一點由羅馬尼亞男排對戰智利。

這次世大運，新竹市共有女子射箭隊譚雅婷與陳怡瑄、男子游泳隊李炫諺與蔡易霖及滑輪溜冰自由速樁隊的梁宣旼等五名選手參賽，市長林智堅昨天邀請市民為他們加油。

此外，新竹縣警察局除比照機場安檢流程，更在足球賽場入口處，使用工研院研發的智慧影像分析技術「人臉辨識系統」，昨天由副縣長楊文科等人實地測試，只要可疑人士靠近儀器兩公尺範圍，兩秒鐘就會發出嗶嗶響聲，即時通報安檢人員，以確保選手和觀眾安全。