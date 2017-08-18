〈中部〉嘉市4路口增左轉道 3處明完工

2017-08-18

〔記者丁偉杰／嘉市報導〕嘉義市政府交通觀光處為紓解市區中興路左轉北港路、新民路左轉垂楊路及新民路左轉興業西路、彌陀路左轉光仁街的車輛車流以順暢交通，正施作左轉專用道；交觀處交通工程科長賴義龍說，除了新民路左轉興業西路工程配合台電遷移電箱作業，暫時停工中，其餘路段十九日完工後就可使用。

賴義龍表示，中興路是通往北港路接國道一號嘉義交流道的幹道，垂楊大橋通車後，由新民路走垂楊路的車流日增，彌陀路轉入光仁街，可分散車流，為降低這些路口等候左轉車輛，造成路口擁擠與交通衝突，因而闢設左轉專用道。

包商削切中興路、新民路、彌陀路的路口分隔島以增加車道寬度，線道重劃，除了彌陀路左轉光仁街須增設左轉專用燈（左轉箭頭綠燈），其餘路段路口皆已設置左轉專用燈，以保護左轉車流免於受到對向直行車流阻礙，並減少事故發生。

此外，嘉市建設污水下水道，第一期施工範圍包括北港路、保福一路、友忠路、垂楊路、康樂街口等，開挖的推進坑、工作井工區都在路面，包商封閉內側車道施工，周邊商家抱怨影響生意，工作井上暫鋪設覆工蓋板，造成道路高低差，引發用路人抱怨。

市府工務處副處長駱際方說，施工期間交通維持改善計畫，例如加強工區夜間照明、交通分流、告示牌等，並多加宣導讓民眾了解，將提報月底的道安會報討論落實；工作井推作工程施作中，路面要全面恢復平整，須等到明年初。