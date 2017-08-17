〈中部〉衛局稽查藥局直接翻櫃 藥師反彈

2017-08-17

〔記者王善嬿、陳璟民／嘉市報導〕嘉義市衛生局傳有稽查人員稽查藥品時，未依藥師法、藥事法規定事先寄發或當場展列公文，僅出示識別證，就對藥局開櫃查察，引爆爭議；市衛生局副局長廖育瑋表示，會加強教育訓練稽查人員的稽查技巧跟規定，包括勿自行開櫃子、抽屜等，將與嘉市藥師公會開會溝通，就藥師的提議檢討改進。

抗議搜索違法 好大官威

資深藥師顏汶淙向本報投訴，今年六月十三日劉姓稽查人員來店出示識別證就要查藥，並逕行開藥櫃、搜索藥品，比對某一皰疹藥膏進貨及銷售數量不符，得知顏妻自用藥膏，竟質問「妳要我再加罰一條（罰款）嗎」？讓他感到不被尊重，另聽聞其他藥師被要求當場出示藥品進貨發票、多年前醫師開的處方箋等，被刻意刁難。

顏汶淙援引藥師週刊第一七七○期，所載主任檢察官案例說明「具有司法人員身分才能取得搜索票，進行搜索；……稽查以『目視看到』陳列於營業場所之產品，除非負責人同意，否則不得要求其開抽屜、電腦進行取證」，痛批稽查人員「擾民、官威大」。

多名藥師將遭遇發布在藥界Line群組引起熱議，有人留言「年輕公務員以能開罰單表示他很認真在辦事」，或大嘆「一個月被稽核兩次，真像經營特種行業」。

藥局被查3次 過程似被當賊

藥師蔡献章反映，曾被稽查人員查到許可證過期護套，而被要求寫「筆錄」，最後雖未被裁罰，但申請許可證是製造廠商責任，藥局為此承擔可能被罰的風險，讓人困擾；東區有一藥師說，今年已被稽查三次，每次二到三小時，查十多種藥，彷彿被當「賊仔」，很沒尊嚴。

衛生局︰將要求稽查員改進

市衛生局藥政科長何宛青回應，該名稽查人員請產假，待她銷假上班，會請她改進；年初「冠脂妥」偽藥案，除地方稽查，中央還要求專案稽查，才會多次稽查，依藥事法管制藥品及毒劇藥品管理，業者須出示領受人憑證、簿冊及醫師處方箋，不是進貨發票，如一時間拿不出來，也可補件，並非刁難業者。

嘉市藥師公會理事長陳煌銘表示，癥結點在於雙軌醫藥分業制度，自營藥局藥師拿不到醫師開的自費處方箋，健保處方箋多由診所內聘藥師調劑，藥局生意難做，販售藥品又被嚴格稽查、控管，應從制度面檢討改善。