〈北部〉地景藝術節 漂流木蕈菇伴牧草

2017-08-16

週五開跑 觀音、八德同時登場

〔記者李容萍／桃園報導〕由市府文化局主辦「桃園地景藝術節」活動，十八日至九月三日即將在觀音、八德兩區登場，呈現桃園獨特的陂塘、白千層林道地景，以「秘境找地景」的概念，結合藝術家、社區民眾、在地大專院校所創作的裝置藝術，在觀音、八德兩展區陸續有許多作品已經完成，吸引參觀民眾先睹為快。

文化局長邱莊秀美指出，為期十七天活動延續桃園地景藝術節三大主軸「地方覺醒」、「社區風動」、「藝術打樁」，與四大價值「社區參與」、「在地特色」、「環境永續」、「循環經濟」，讓藝術介入空間，創造令人耳目一新的環境藝術。

展出廿七件裝置藝術、廿餘場工作坊、十七場藝文演出、五場主題活動、六場藝術市集、一場國際論壇、十二個行政區十七條社區小旅行路線、傳統農機具特展、農特產品DIY體驗、假日藝術大道等。

藝術家劉柏村 打造花非花‧樹非樹

其中，二件大型亮點裝置邀請知名鋼雕藝術家劉柏村依據白千層林道及陂塘特色量身設計製作，例如「花非花‧樹非樹」，首次挑戰以不鏽鋼材質製作十二棵各種不同造型的白千層樹放置於陂塘水面上，裝置作品呼應現地真實存在的白千層林道，水面花朵與陂塘邊水鳥也與現地生態相映成趣，極富觀賞趣味。

在觀音展區，由策展人陳愷璜策劃七件駐村裝置作品，在地藝術家陳容瑱的「花貓愛魚」，創作一隻遊戲於水中的巨大花貓，穿上傳統客家花布貓、花布魚，相當吸睛；蕭凱文的「補囊」，以漂流木創作出一朵朵立於牧草田上的蕈菇，在閃耀陽光及草地閃閃發光、搖曳；周學涵、姜名駿的「秧秧」，以務農動作作為啟發，在田中插起一根根細竹，繫上象徵稻穗的布條使其繽紛飄揚，讓人穿梭其中。

桃園在地的元智大學、健行科技大學、南亞技術學院、龍華科技大學、開南大學藝術設計相關科系師生，則在觀音展區完成「MU孕育的秘境」、「愛在白千層」、「尋找心世界」、「愛心束」、「秘境中的生命之流」等五件藝術作品，分別結合雕塑、聲音、影像，展現多元化的創意風格。