〈中部〉食物銀行添一家 服務北屯、山城弱勢

2017-08-16

〔記者蘇金鳳／台中報導〕台灣陽光婦女協會與家樂福文教基金會合作成立「陽光實體食物銀行」，十五日揭牌，由愛心人士張安樂、賴玉琴夫婦無償提供空間，家樂福捐助一百萬進行硬體建置，還有眾多愛心企業及個人捐贈物資，將服務北屯、山城及山線約三百個邊緣戶。

此外，家樂福文教基金會三年前開始在家樂福設立捐贈站，讓消費者捐出多購買的物資，去年九月又開始與全國九十多個家樂福附近社區合作，將續食提供給社區據點及有提供課輔服務的社區，這些食物銀行經驗，基金會執行長吳柏毅將前往APEC分享。

中市社會局已設立三個實體銀行，聯盟的食物銀行則有十一家，發放站有三十家，服務二千五百個邊緣及弱勢戶。因政府資源有限，「陽光實體食物銀行」則是屬於自營，昨天揭牌，副市長林依瑩、社會局長呂建德、市議員張耀中、曾朝榮、沈佑蓮等人都出席道賀。

台灣陽光婦協與家樂福合作

家樂福文教基金會日前推出「一天一票，食在力量」網路票選活動，台灣陽光婦女協會提出「陽光實體食物銀行」計畫，票選第一名，獲家樂福一百萬元補助。

協會不但獲得百萬補助，還獲民間人士張安樂、賴玉琴夫婦無償提供空間，以及欣興電子等多家愛心企業及個人捐助物資，「陽光實體食物銀行」昨天正式誕生。協會秘書長陳淑圓表示，服務對象為北屯、豐原山城及山線邊緣戶，目前約服務近百戶，一個月最多可服務三百戶。

吳柏毅表示，三年前在家樂福內設民眾愛心捐獻站，民眾結帳可捐出在家樂福多購買的物資。

從去年九月開始，家樂福與周遭社區合作，將可食用的續食，捐給附近社區關懷據點或是社團的課輔，可將醜果、醜蔬或未售完的熱食帶回社區再烹煮處理。吳柏毅表示，近一年來，已省下二、三百噸續食，未來將結合合作廠家，一同捐助物資。