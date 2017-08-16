〈中部〉農地回歸農業 彰南網溫室園區拍板

2017-08-16

農委會已撥500萬規劃費

〔記者張聰秋／彰化報導〕彰南產業園區開發案二年前撤銷，開發廠商一億三五三三萬元的開發成本仍未支付，不過，為了讓農民安心，縣府昨天正式宣佈當地將轉型蔬菜、水果網溫室栽培園區，農委會已給五○○萬元規劃費，由顧問公司進行高科技農業開發規劃，讓「農地回歸農業」的用途定調。

彰南產業園區位在溪州鄉水尾村，占地九八．二八公頃，縣府原打算開發為「輪胎」工業專區，農民擔心良田毀於污染，誓死捍衛家園，縣長魏明谷上任後，於一○四年四月宣佈撤銷該開發案，廠商已投資的開發成本，經仲裁縣府需支付一億三五三三萬元，縣府已支付六○三四萬元，尚餘七四九九萬元擬於明年預算編列。

建設處副處長劉玉平表示，後續土地解編為特定專用區供農業使用，交由縣府農業處規劃。農業處農務暨植物保護科長蘇啟懷指出，縣府與農糧署達成共識，將朝高科技農業園區開發，以栽培網溫室蔬菜、水果等為主。

政府統籌設置強固型溫室

農業試驗所副所長蔡致榮說，未來園區擬設置強固型溫室，可抵擋十一到十三級強風，每公頃溫室設施費約一一○○萬元，以往即使有政府補助，農民仍覺得負擔重，現在由政府統籌設置為示範區，嘉惠農民。

彰化縣農會總幹事廖振賢指出，彰南高科技農業產業園區成為行銷高經濟農作和物流平台，讓農民相當期待，但此規劃要做好網溫室栽培設施和排水灌溉、農水路等公共設施，同時鼓勵青農投入，並參與規劃，更重要的是種植作物要多元化。

青年農民聯誼會會長謝悉文說，彰南產業園區由政府提供舞台讓農民發揮，大家都寄予厚望。