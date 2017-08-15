〈北部〉頭份牛奶之圳 中石化廢水污染中港溪

2017-08-15

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣北橫公路「永貞路到頭份大橋」路段間一條水圳，地方人士抱怨，水色經常「變色」，有藍、有紅，近幾天更呈現乳白色，成了「牛奶之圳」，恐衝擊中港溪河川生態，苗栗縣政府環保局昨天追查，為中國石油化學工業開發股份有限公司（簡稱「中石化」）的廢水處理產生異常，已依法開單告發，並要求限期改善。

導電度偏高 將化驗是否含毒

苗栗縣議員陳光軒接獲民眾陳情，昨天會同環保局水質保護科人員到場了解，經現場採樣，初步篩檢，水質酸鹼度在正常範圍，但導電度偏高，已帶回局內化驗是否含有毒溶液。

水圳旁的禮儀社業者表示， 這裡的水時常在變色，有時紅、有時藍，近幾天來，又變成了乳白色，尤其下大雨時，情形更嚴重，地方懷疑是上游工業區工廠偷排廢水所致。

因這條水圳為頭份工業區工廠放流水排放管道，直接通達到中港溪，而中港溪為苗縣府封溪護魚的生態保育河川，陳光軒要求環保局積極追查，避免縣內重要河川生態遭受破壞。

這條水圳上游約有七、八家工廠，環保局昨天逐一朝上游工廠稽查，發現是中石化的廢水處理產生異常，導致未處理完全的廢水外流。

依水污染防治法 已開單告發

水質保護科代理科長劉正祥表示，環保局已依水污染防治法，對中石化開單告發，可罰六萬到二千萬元，罰金金額待水質化驗結果而定，並要求中石化限期改善。

中石化管理經理張年明表示，廠區放流水都有經過淨化處理，他調閱廠區放流水監視器畫面，放流水並無白濁，廠方也將進一步了解是哪裡出現了問題？

水質保護科表示，民眾發現疑似污染情況，可隨即通報環保局，若能提供更詳細資料，如工廠排放廢水的確切時間等相關，都有助於環保局稽查。