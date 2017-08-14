〈中部〉畢業照漏拍2人 41年後同框了

2017-08-14

陳春地、蕭琦忠 當年被忘記

〔記者顏宏駿／彰化報導〕在四十一年前，彰化縣南鎮國小六年乙班的學生拍攝畢業照時，陳春地和蕭琦忠因罹患小兒麻痺而沒來參加，四十一年過去之後，有老同學發現畢業大合照中少了兩人，於是盛情邀陳、蕭二人出席來「補拍」合照，就是這個機緣，讓同學們再相聚，「意外的忘記」促成這次同學會。

經營苗木園藝的陳春地，談起這段往事時還略帶哽咽。他說，當年每個班級的學生人數比較多，他跟蕭琦忠都行動不便，無法趴趴走，就坐在教室內等待，原本以為會有人來叫，豈料同學再進教室時，都已經拍完，攝影師也離開了。

他說，在那個年代，學校內每班學生近五十人，而畢業時雜務一大堆，老師可能一忙碌，就把他跟蕭琦忠遺忘了，在畢業後，同學們各奔東西，大家老早就把這件事給忘記了。

沒想到近年來拜通訊軟體Line之賜，老同學組成Line群組，有同學po出昔日的畢業合照，眼尖的同學算一算人數，發現畫面少了「兩人」，仔細思索，才知大家都忘記陳春地、蕭琦忠二人。

同學會大合照 把兩人補進去

在Line群聊中，大家都希望把陳春地、蕭琦忠找回來，再開一次同學會，再合拍一張「畢業照」。就有熱心的同學開始聯絡，促成這次同學會，也拍攝了大合照，將陳春地和蕭琦忠「補」了進去。

昨天彰化縣南鎮國小六年乙班的同學會，共三十二位同學出席，有些遠嫁他方的女同學還坐高鐵回來聚首，大家閒話家常，聊及共同的過去，好不快樂。