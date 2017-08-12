〈北部〉新埔拚觀光 擬造4處花海引進oBike

2017-08-12

〔記者黃美珠／新埔報導〕新竹縣新埔鎮公所年底將在境內打造四處花海區吸引觀光客，為讓花海和市區文化景點三街六巷九宗祠串連，方便遊客造訪，鎮長林保祿還打算與oBike洽談合作。

配合新行政大樓啟用

林保祿說，四處花海區分別是枋寮、北平、巨埔及新埔市區，配合年底新行政大樓完工啟用，希望花海讓新埔的觀光像放射狀，從市中心四散開來，也像是環狀，經由oBike連成一氣發展。

其中北平里算是領頭羊，因為多年來在北平國小前，早就有熱心、慷慨的農民每當二期稻作休耕後，就種花田供用路人欣賞。最近北平里社區發展協會又利用撙節的經費，在北平國小前路旁綠地打造一座風車地景裝置藝術。北平里長張泉霖說，大家只知西濱海岸有運轉中的風機，卻少有人知道，當年研究這個風機技術的單位，其實就在北平里和湖口鄉的交界處山頭，用風車當裝置藝術，是希望里內年輕子弟和外來遊客都能了解這段歷史。

他還說，北平里還有鄉親自主搶救下來的暫定古蹟「大平製茶廠」，雖然目前暫用鷹架保護，年底才能確定是否被登錄為古蹟或歷史建物，但無損製茶廠悠久的歷史與外型典雅之美。

八月才轉型為實驗小學的北平國小，校園蓊鬱優美，屆時映襯著風車周邊的花海，將是來到新埔必遊的新人氣景點。

林保祿表示，不排除與YouBike合作，但合作門檻可能較高，所以先鎖定oBike，如果雙方都有合作意願，找定點集中回收oBike，或許可解決被詬病的車子亂丟問題。