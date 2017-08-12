〈北部〉楊梅茶改場宿舍 將打造埔心故事館

2017-08-12

〔記者周敏鴻／楊梅報導〕二○一四年公告為「歷史建築」的楊梅區茶業改良場（簡稱楊梅茶改場）宿舍，目前由行政院農委會進行修復中，桃園市政府爭取工程結束後於九月起接管，再由楊梅區公所執行後續的規劃，並整修為「埔心故事館」，成為訴說埔心地區發展歷史的文化據點。

居民說，楊梅茶改場早年以包種茶、烏龍茶等茶種聞名，日治時代引進最新的製茶機器，改良茶葉品種，讓茶葉進入現代化，在台灣茶葉歷史上具有重要地位，而鄰近茶改場、位於中興路上，於一九○七年興建的宿舍，主要提供茶改場員工居住。

宿舍修復 預計八月底完成

宿舍為木造日式建築、保存良好，二○一四年被登錄為「歷史建築」，農委會今年著手進行修復工程，預計八月底前修復屋面、牆體與部分機電設備。

市府九月接管 將增附屬設施

市府爭取農委會同意，在茶改場宿舍修復工程結束後，於九月起接管，規劃斥資兩千三百八十萬元，進行新館增設、後續的附屬設施等修復工程，市長鄭文燦表示，宿舍修復後將規劃為教育與旅遊場所，成為「埔心故事館」，是楊梅區繼「楊梅故事館」後第二個故事館。

楊梅區長姚敦明說，希望「埔心故事館」明年底能落成，屆時將以早期照片、相關製茶設備，呈現埔心地區的發展歷史，再結合輕食販賣、文創等，一定能成為提升觀光與文化的重要據點，帶動地方發展。