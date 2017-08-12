〈中部〉破分手魔咒 卦山夕照情人音樂會邀放閃

2017-08-12

〔記者湯世名／彰化報導〕打破「分手」魔咒！坊間傳言彰化市八卦山大佛是「情侶禁地」，傳聞繪聲繪影，藝人Selina曾在此辦婚宴，最終離婚收場，傳聞再度掀起波瀾，不過彰化市公所不信邪，將在八月十九日於八卦山九龍池觀景平台舉辦「愛在彰化~卦山夕照情人音樂會」，邀請情侶、夫妻檔一同來放閃，破除迷信。

網路傳聞，八卦山之所以謠傳會讓「情侶分手」，是因一對相愛的情侶得不到家人祝福，在大佛前立誓怨恨世間情侶，並在佛像垂耳處上吊自殺，此後便有「情侶來此遊玩會分手」的傳聞。藝人Selina與阿中當初就在八卦山舉行婚宴，希望破除迷信，不料小倆口最終仍結束婚姻，「情侶禁地」更是傳得滿天飛。

不過彰化市公所不信邪，為迎接即將來臨的農曆七夕情人節，八月十九日將於八卦山九龍池觀景平台舉辦「愛在彰化~卦山夕照情人音樂會」，當天穿著紅色、粉紅色或特殊裝扮衣飾者，都可獲得紋身貼紙及摸彩券，獎項豐富，市集活動在下午二時三十分展開，音樂會則在下午四時三十分開始，還有偶像級歌手與團體蒞臨演出。

對於情侶、夫妻來八卦山大佛會離異的傳聞，市長邱建富表示，這純粹只是傳聞而已，大家不用當真！他說，每天來八卦山遊玩的遊客這麼多，難不成回去後都會離異？大家不要迷信，市公所選在這裡辦情人音樂會，不僅八卦山九龍池景觀平台視野開闊，居高臨下可俯瞰彰化平原，遠眺可觀看西濱海岸風情，尤其夕陽西下映照彩霞餘暉的景致，更令人流連忘返，更是要破除迷信、魔咒，歡迎情侶、夫妻檔一同來放閃，共度浪漫情人夜。