〈北部〉百年湖口老街 將花2千萬「美容」

2017-08-11

〔記者廖雪茹／湖口報導〕新竹縣知名景點—湖口老街即將重塑形象！湖口鄉公所爭取客委會補助，將斥資兩千萬元改善地坪鋪面，統一商店招牌型式，還將美化入口意象，希望百年老街能在明年農曆年前，以新形象迎賓。

位在台一線旁的湖口老街，約民國三年始建，因劉銘傳時期建造「大湖口驛」而繁榮，為全台保存極完整的老街，屬歐式風格的巴洛克式立面建築，街頭有縣定古蹟—湖口三元宮，街尾有歷史建築—老湖口天主堂，融合多元化宗教和族群，深具特色。

小石塊鋪面 將改鋪石板

但老街臨台一線的出入口缺乏入口意象，無法指引遊客進入，加上老街指示牌和店家招牌種類多，給人雜亂觀感；而現行小石塊鋪面的溝縫大，凹凸不平，常讓輪椅族和穿高跟鞋的遊客覺得不好走。

湖口鄉長林志華表示，為行銷湖口老街觀光，公所研擬「湖口老街形象重塑」方案，獲客委會「客家文化生活及產業環境營造計畫」補助一千六百八十萬元，公所配合三百二十萬元，希望提供友善的客庄老街環境。

湖口鄉公所建設課長黃乾祥說，計劃將老街兩側改鋪石板，各約一公尺寬、五百公尺長，地坪鋪面還將延伸，自天主堂到台一線約三百公尺長，把柏油路改為石塊和石板路面，該路段同時將辦理電纜線地下化。店家招牌將整合成獨特樣式，附掛在立面拱門上方，以不影響建築外觀為原則。

另設景觀高燈、意象牌

另將在老街的適當地點，施作景觀高燈、統一的道路指示牌、特色休憩座椅和水溝蓋；通往老街的各入口，也將設置藝術牆面或意象牌。

黃乾祥說，公所已和住戶初步溝通改造方向，預計八月底將召開第二次說明會，針對細節取得共識後動工，以期在明年農曆年前施工完成。

街頭藝人嘉年華等你來

此外，因颱風延期的「繽紛藝夏」街頭藝人嘉年華會，將於週末（十二、十三日）在湖口老街舉辦，邀請國內外廿多隊街頭藝人團隊輪番演出，每天上、下午各有一場踩街遊行，周邊規劃熱帶國家異國風味人氣美食、3D地景藝術、闖關遊戲、夏威夷主題彩繪拍照區等，邀請大家同樂。