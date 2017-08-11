〈中部〉埔里產業微型園區招商 業者提3隱憂

2017-08-11

〔記者佟振國／埔里報導〕佔地五公頃的南投縣埔里地方特色產業微型園區，昨天舉行招商說明會，將從八月十五日起一個月開放縣內廠商登記，縣長林明溱也看好園區交通便利，未來與鄰近的福興溫泉區成為地方的產業雙星，但有業者認為目前面臨觀光產業急凍，園區地價昂貴又缺乏停車空間，要吸引業者進駐，得先克服三大難題。

業者︰觀光急凍、地貴、缺停車空間

為帶動地方特色產業發展，縣府利用埔里鎮籃城里中正路旁五公頃縣有地，打造地方特色產業微型園區，昨於埔里金都餐廳舉行招商說明會，邀請數家在地業者到場，縣府規劃朝向「食品特產加工業為主、應用生技產業為輔」的產業轉型升級示範園區發展。

林明溱表示，初步調查已有六家業者有意願進駐，八月十五日起為期一個月先開放縣內廠商申請，希望業者把握機會，期滿即開放全國廠商登記。

林明溱指出，園區將結合地方特色產業與休閒遊憩，提供遊客參觀、體驗及消費，將創造三百個就業機會，期望成為全國第一個以觀光工廠為主題的產業園區，園區交通便利，鄰近福興溫泉，兩地開發完成後，將帶動埔里觀光發展。

但也有業者不樂觀，認為目前國內觀光產業急凍，可能削弱投資意願，且五公頃的土地，公共設施即佔去二公頃，可利用的三公頃土地，每坪售價至少七萬六千元起跳，購買上千坪即要七、八千萬元，園區公共停車場也只有三百多坪，業者得用昂費土地自闢停車空間，恐難買得下手。