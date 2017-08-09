〈南部〉3新農人種文旦 盈餘2成捐弱勢

2017-08-09

〔記者王涵平／麻豆報導〕麻豆文旦新農人投入公益，將銷售金額扣除成本後的兩成捐弱勢團體，展現友善土地的精神，也希望喚起社會各界對弱勢團體更多關注。

麻豆區新農人李明彥、李政勳和李佳翰從小一起長大，也都返鄉傳承老欉文旦樹種植，各自創立品牌「汽球彥文旦果園」、「麻吉柚果園」和「5012柚意思文旦果園」，堅持將細心栽種的頂級文旦呈現在客人眼前，把單純的感動傳達到每位消費者心中。

每年文旦採收的季節，三人都希望將收成的喜悅分享給需要幫助的人，去年李明彥和李佳翰提撥部分文旦銷售淨所得捐助創世基金會扶助植物人安養服務經費，以及北台南家庭扶助中心獎助學金，今年李政勳也加入做公益行列，預計將部分銷售金額捐助蓮心園社福基金會。

今年是第三年參與的李明彥說，當初是抱著給盤商收購也得抽成付手續費，不如產地直賣，省下的手續費也可以捐助弱勢團體，每年收成所捐助的金額雖不到十萬元，甚至第一年就碰到風災，落果嚴重，但還是硬著頭皮配合已允諾的公益活動，最重要的是希望藉此拋磚引玉，有更多人來關心弱勢族群。

南市農業局輔導科長吳威達表示，與北台南家扶中心合作推動「社區菜市長@臺南」，近日將上架麻豆區新農人李明彥、李佳翰及李政勳自家生產老欉文旦柚禮盒，提供消費者訂購，除可於「社區菜市長@臺南」各取菜點現場取貨，還可選擇宅配到府，銷售金額兩成捐助弱勢團體，送禮自用兩相宜。