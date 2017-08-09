〈北部〉青農廚師研發 香蕉麵好食在

2017-08-09

〔記者王峻祺／花蓮報導〕出生高雄市美濃區的卅八歲青農鍾維銓，五年前到花蓮接下舅舅逾廿公頃的芭蕉田，自慣行農法轉型為有機耕作後，年平均慘賠六十萬元，加上風災吹垮整座蕉田，讓他絕望看著僅存的一株芭蕉，決定回頭當「廚師」，並投入研發香蕉麵，未來還預計量產化，幫蕉農將生產過剩的香蕉製成加工品，讓農友少賠一點！

花蓮香蕉進入盛產期，因正值酷熱炎夏，民眾多半選擇汁多消暑的水果食用，導致香蕉「量多價跌」；曾當過廚師及工程師的鍾維銓，因看了電影「蘋果爺爺」，被劇中人稱木村阿公的日本蘋果農夫木村秋則先生影響，決定仿效他的精神，承接下舅舅的蕉田，並堅持用天然無毒的農法栽種芭蕉。

原在慣行農法環境下長大的芭蕉，一夕間因適應不了「有機耕作」的栽種方式，不僅賣相差，每月產量也從三、四十公噸，銳減為十多噸，縱使向政府申請補助，四年來仍慘賠數百萬，就在一次風災後，整片蕉園僅存一株蕉，讓他不得不思考放棄種蕉。

但自稱「有機芭」的鍾維銓，又因愛蕉成痴，忘不了香蕉那濃、純、香的特殊「蕉氣」，雖與合夥人莊儀潔合開餐飲店，戴上廚師帽當起「阿宏師」，但仍租下八分地種蕉，並利用食藝長才，將香蕉打成泥、製成「香蕉麵」，全心投入香蕉加工產業。

鍾維銓說，香蕉麵選用的香蕉，全是花蓮在地以友善、自然農法種出的作物，除富含膳食纖維，麵條中的香蕉含量，也高達卅五％，吃的出淡淡的香蕉氣味，為了讓麵體色澤好看，更採用新鮮香蕉果泥製成，單純加入小麥粉及食鹽，讓消費者吃得「好食在」，每口麵都有當季、在地食材的安心味道！

他說，目前花蓮因能將農產加工成麵條的廠商不多，每月仍固定把香蕉送到台中加工，未來希望可以真正做到全在地化，並幫助更多蕉農將過剩香蕉製成加工品，轉換成高附加價值產品，不僅能拉長銷售期，還可減少因滯銷而腐敗機會，朝向六級化產業邁進。