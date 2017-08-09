〈北部〉慈濟苗栗園區閒置 改設社福專區定案

2017-08-09

〔記者張勳騰／苗栗報導〕位在苗栗市的慈濟苗栗園區，一○二年原規劃慈濟大學苗栗分部，多年來「只聞樓梯響，不見人下來」引發地方質疑，如今慈濟再度向苗栗縣政府提出設置社會福利專區的構想，苗栗縣長徐耀昌昨天北上內政部都市計畫委員會說明。苗縣府工商發展處長黃智群指出，苗栗園區開發案獲都計委員支持，決議公共設施用地訂於一○七年完成，社會福利專用區於一一○完成、文教區將於一一三年完成。

苗縣府表示，位於苗栗市中華路上的慈濟苗栗園區，面積廣達約二十四公頃，原為新竹玻璃公司廠房，經慈濟基金會購買，改做慈濟苗栗園區，招募志工推展四大志業。

慈濟基金會於一○二年向苗栗縣政府申請規劃慈濟大學苗栗分部，原先成立環境永續發展學院，下設三個研究所，原預計一○三年招生，此構想，當時獲地方人士全力支持，不過，迄今設研究所案遭地方人士質疑「只聞樓梯響，不見人下來」。

慈濟最近向苗縣府申請苗栗園區社會福利事業，徐耀昌昨天北上內政部都委會說明，徐耀昌表示，證嚴上人希望把花蓮慈濟的經驗帶到苗栗，以苗栗縣為基地，能夠在苗栗發展社會福利慈善事業。

黃智群指出，苗栗園區兩棟建築物，經結構鑑定仍可使用，一棟三層樓建築位於社會福利專用區，未來將作為環保示範教育（城市礦場）用途，另一棟為一層樓建築位於文教區，將作為辦公室及會議室，慈濟已允諾申請建照進行整建。

慈濟基金會表示，當初規劃在苗栗設研究所案，教育部要求重新評估，考量少子化問題才未繼續推動；至於苗栗園區推動社會福利部分，會依相關規定及期程提出申請儘速推動。