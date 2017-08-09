〈中部〉茄苳樹王文化生態公園 最快9月開工

2017-08-09

〔記者張菁雅／台中報導〕位於西區梅川東路的「茄苳樹王」，推估樹齡一千零二十六歲，因生長環境不佳，市府展開搶救老樹三部曲，第三部曲的茄苳樹王文化生態公園設計出爐，預計九至十月開工。

茄苳樹王高二十公尺，樹徑三．五公尺，旁邊又長出第二、第三代木，樹冠面積廣達一千五百平方公尺，推估樹齡一千零二十六歲，為台灣平地最老最大茄苳樹，被譽為「台中之寶」。但茄苳樹王近年樹幹出現病變，市府展開搶救三部曲，先是「以地易地」阻止老樹周邊興建大樓，並拆除旁邊影響日照的婦幼活動中心；接著要改善棲地，最終是成立茄苳樹王文化生態公園。

市長林佳龍昨前往茄苳公園視察，並聽取文化生態公園工程規劃簡報。茄苳樹王文化生態公園面積約○．六公頃，整體改善經費約一千八百萬元，第一期將施作外圍的生態池、活動草坪區等工程，預計九至十月開工，明年三月完成；第二期工程則在明年四月進行棲地改善，公園預計明年九月正式啟用。

林佳龍指出，「搶救茄苳樹王三部曲」從棲地、土壤及水源改善，到拆除建物、換地成功，進入到規劃文化生態公園，顯示台中人重視生態及文化的理念，一步步「還地於樹」，形成人樹共生的環境，也是最好的生態環境教育素材。

建設局長黃玉霖指出，茄苳樹王棲地非常複雜，該局先前探勘發現，根系在地底下二公尺附近，過去曾被回填營建廢棄土，裡面的水泥是鹼性，因此傷害樹根。改善棲地要邊試邊做，試辦後沒問題才會繼續進行，工期只是概估，請施工廠商不要趕工。

工程規劃公司則表示，會以空氣挖掘機逐層開挖，以保持根系完整性，並聘請樹醫師全程監控。