〈中部〉疑酒駕撞變壓器 停電3小時熱爆

2017-08-08

太平車籠埔數百戶罵翻

〔記者陳建志／太平報導〕一輛自小客車六日凌晨四點多行經台中市太平光興路時，失控衝撞路邊的兩具台電變壓器，整輛車還「騎」上去，造成太平車籠埔的興隆、光隆、福隆里數百戶停電近三個小時，許多人被熱醒，連電動鐵捲門都打不開，罵聲連連，因車上兩人肇事後迅速離開現場，且民眾發現兩人走路時搖搖晃晃，懷疑酒駕肇逃，警方已依據車籍追查。

太平區光興路八○九號前，前天凌晨四點五十五分，一輛銀色自小客車突失控偏移車道撞上路邊兩具變壓器，巨大的聲響讓附近住戶從睡夢中驚醒，也讓鄰近興隆、光隆里住戶瞬間大停電。

林姓民眾表示，前天凌晨近五點時，她和女兒在睡夢中被巨大碰撞聲響驚醒，兩人走出屋外察看時，發現一輛自小客車撞上路邊變壓器，兩名疑似從車上下來的男子在察看車子損壞狀況後，沒多久就離開現場不見蹤影。

太平興隆里長賴玉敏說，前天凌晨變壓器被撞壞後，全里有數百戶停電，因冷氣、電風扇都停擺，許多民眾被熱醒，早餐店等商家也無法做生意，有些住家電動門無法開啟，真的很不方便；光隆里長黃秋勇則說，前天清晨包括光興路、光明路和興隆路的住戶全都沒電，里內受影響住戶約有四百戶。

台電市區巡修課賴瑞堂課長表示，獲報後立刻派出三輛工程車和多位人員到場，發現兩具變壓器被撞壞，因肇事者棄車逃逸，只好先用吊車將還卡在變壓器基座的肇事車輛吊走，並更換兩具全新的變壓器，上午八點前已經恢復送電，將向肇事者或車主求償。

太平交通分隊表示，已依據車籍資料追查車主和肇事逃逸者的身分，是否因酒駕心虛肇逃，將進一步調查釐清。