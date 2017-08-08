〈中部〉救文蛤 農委會補助整池、改善排水

2017-08-08

〔記者黃淑莉／雲林報導〕雲林沿海文蛤暴斃嚴重，尤其台西產量剩不到一成，養殖業者損失慘重，農委會副主委陳吉仲昨天前往台西會勘指出，農委會將補助二千萬鼓勵業者清除文蛤殼、整池、文蛤苗及飼料費，另分四年補助五千萬元改善台西海埔新生地海園中排。

2千萬補助業者文蛤苗及飼料費

台西、口湖等地連續多年發生文蛤暴斃，今年情況更嚴重，台西多數文蛤池收成率不到一成，業者欲哭無淚，養殖業者無奈說，沿海文蛤暴斃情況一年比一年嚴重，今年六月初豪大雨，接著天氣酷熱，造成文蛤暴斃較往年嚴重，文蛤像被煮熟全部「開口」，最慘整池收不到一成，好一點也只收到兩成，許多人現在沒錢買文蛤苗。

此外，彰化、嘉義及台南等文蛤養殖區也發生同樣情況，至於暴斃原因，農委會等相關單位及養殖業者有不同看法，到底是水質污染、環境污染、底土污染、極端氣候，尚無定論。

立委劉建國昨天邀集農委會副主委陳吉仲、漁業署、水產試驗所等單位及台西養殖業者召開文蛤座談會，陳吉仲指出，水試所找出許多可能原因，整個環境變化與以前有很大不同，六月豪雨對養殖漁業也有影響，還有業者的養殖步驟等。

查病因 4地將設文蛤養殖示範點

陳吉仲表示，農委會將在彰化、雲林、嘉義及台南等四地文蛤養殖區分別設置兩處文蛤養殖示範點，由相關單位、專家學者提供用藥方法及時間，找出文蛤死亡原因及防範方法。