〈南部〉廢水循環利用做肥料 畜牧場年省14萬

2017-08-07

〔記者蔡清華／高雄報導〕高雄市橋頭區一家乳牛牧場，經農業局輔導將「糞尿水」處理後灌溉農作循環利用，一年少繳約四萬五千元水污費，還省下約十萬元的肥料錢，算算每月多出了上萬元的進帳，他體悟到「循環經濟」真的不是嘴巴說說而已。

農業局指出，高市已有廿三場畜牧場通過審查，將糞尿水經處理後灌溉農田面積廣達四十五．二公頃，施灌作物包含水稻、蔬菜、玉米、香蕉、棗子、芭樂、鳳梨、狼尾草等。

農業局長蔡復進說，禽畜糞配合其他農業廢棄資材以適當的比例混合，經過堆肥化作用，再回歸農田，可增進土壤的地力，農牧「循環經濟」愈來愈受歡迎。

橋頭區經營乳牛場的鄧姓農民指出，畜牧廢水排放有環保問題，環保局每年要抽查好幾次，一旦有不符規定者，動輒開罰六千至三萬元不等的罰款，自從用畜牧廢水灌溉後，他約三公頃狼尾草地就不使用化肥，概估一年省下了十四萬五千元的支出。

養豬場沼氣發電 每月發電五千多度

另外，路竹區二家飼養規模約二千頭的養豬場裝設沼氣發電機組，將廢水產生的沼氣導入發電機發電，平均每月約可發電五千多度供畜牧場自用，相當於十六戶家庭用電，可直接利用於場內仔豬保溫燈或供自家燃燒煮食使用。

農業局指出，農牧設施屋頂結合太陽能發電全市已有五十處，設置容量達七．九八百萬瓦，每年發電量達八百一十五萬度，可供給約二千三百戶一年用電，不但能解決悶熱及防水問題，更可增加售電或租金等收益。