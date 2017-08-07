〈台北都會〉領18趴照顧街友 賴忠義當選模範爸

2017-08-07

58位模範父親 朱立倫表揚

〔記者李雅雯／新北報導〕明天就是父親節，新北市政府昨天表揚「市級」的模範父親共五十八人，獲表揚者來自各界推薦，有熱心社會服務的「公益爸爸」、關注環保議題的「環境爸爸」、盡心盡力照料身障孩子的「特教爸爸」，市長朱立倫頒獎表揚，他肯定每位父親都是為孩子、家庭默默付出的無名英雄。

關懷街友 逢年過節送紅包

六十八歲的賴忠義是政大附設實驗小學退休音樂老師，充滿藝文氣息的他，同時也是足球教練，常以筆名「足音」發表教育評論文章；賴忠義在八十七年退休後投入公益，不但在多家醫院擔任音樂志工，藉由演出撫平病患的不安情緒，他打趣地說：「因為我領十八％呀！」，在退休後還心有餘力，很願意多幫助社會。

也關懷住家附近的永和區中正橋、福和橋下街友，經常帶便當分送街友，逢年過節還送紅包，成為街友口中的「賴老師」，關懷近廿年。

「街友都喊得出我的名字！」賴忠義說，街友的背景不同，他曾遇過對社會充滿怨懟者、老想著撬開車窗搜刮財物者，也遇過某個政治人物的孩子，印象最深的是，負氣離家的廿五歲男子，他因嫉妒妹妹錄取英國名校，就不回家了。

賴忠義說，他除了苦勸街友奮發向上，也教年輕人彈奏吉他，透過音樂旋律融化心防，後來這位年輕人選擇回家。

七十二歲的呂信，代表新店區獲得表揚，他是手藝精湛的木工師傅，民國六○年代參與翡翠水庫前置規畫，製作出等比例縮小版的水庫木造模型，供測試之用，不斷地測試、修改，歷時三年多；呂信說，木工交稿最重信用，說好的交付時間，再難都要準時交出去，他的工作態度，也用來教育孩子的待人接物。

八十歲陳清也獲獎，他出身農家，和子女共創「歐德傢俱」，回饋社會不遺餘力，多年來陸續捐贈書櫃給學校圖書館，協助老舊圖書館大改造。

頒獎會場氣氛溫馨，得獎者由家人陪同出席領獎，模範父親之一的劉英俊，家人以他的頭像作為白色Ｔ恤Ｑ版圖案，全家人穿著相同衣服，共襄盛舉。