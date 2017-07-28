〈台北都會〉鄰文萌樓 聖得福大樓都更將提文資會

2017-07-28

〔記者鍾泓良／台北報導〕聖得福住商大樓都更案因位於市定古蹟文萌樓旁備受關注，建商聖得福建設去年原訂要拆除歸綏街、寧夏路兩側不具文資身分的街屋，遭都審會否決。聖得福今年六月再提都審會，規劃以保存原址、原構造修復歸綏街側街屋，寧夏路側則拆除後仿古重建；但文化局會中指出，依新文資法，古蹟旁開發案須送文資會審議，讓建商大為不滿。文化局昨說，七月初有與建商進行諮詢會，建商已答應提案文資會，最快八月送審。

文化局副局長田瑋表示，都發局七月初邀聖得福建設及文化局召開諮詢會，文化局表達依據「文資法」卅四條規定，只要是鄰接古蹟旁的開發案，都必須送至文資會審議，聖得福也表示願意配合，因此最快八月可能就會向文資會提案，至於街屋會如何保留、建商必須退縮多少，須視文資委員審議結果。

聖得福六月再提案時規劃，保存原址原構造修復歸綏街側街屋，寧夏路側則拆除後仿古重建，但文化局代表於會議中指出，依據新的「文資法」卅四條規定，文資旁營建工程於開發前，須經文化主管機關同意才可進行，因此該都更案須交由文資會審議。

另外，九十五年登錄文萌樓時，附帶決議歸綏街側街屋會等到所有權人同意後，才能登錄為歷史建築，但文化局補充，依照新文資法規定，登錄歷史建築無須所有權人同意，但文化局仍希望繼續跟所有權人溝通，讓聖得福住商大樓都更案恐出現劇變。

「聖得福住商大樓」位於大同區寧夏路與歸綏街交界處，鄰近文萌樓。該案屬於都市更新案，建築規劃興建地上廿六層、地下五層，共三四二戶的住商混合大樓。