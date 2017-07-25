〈北部〉列國立學店 宜大：算法不公平

2017-07-25

〔記者簡惠茹／宜蘭報導〕反教育商品化聯盟公布學店經營大學排行榜，宜蘭大學名列國立第三名，宜蘭大學反駁說，校方凍結學費十多年，調漲後仍偏低，也在規劃新宿舍，聯盟算法對宜大並不公平。

反教盟以學生宿舍、申請調漲學雜費等指標，評比全國七十五所一般大學，再分為國立和私立大學排名，國立大學前三名為金門大學、中興大學和宜蘭大學，私立大學則是世新、淡江、靜宜大學。

宜蘭大學名列國立學店第三名，反教盟成員謝毅弘說，二○．九九的生師比，排名國立大學第八位，另外，宜大宿舍床位一千五百二十四個，住宿需求人數卻有四千五百三十八人，宿舍不足率六六．四％，排行公立第二高，學校一○四年申請調漲學費，核准調漲幅度為二．五％。

宜蘭大學校長吳柏青解釋，宜大民國九十二年升格綜合大學後，持續凍結學費，兩年前物價大幅上漲，教育部同意調整二．五％，全國三十四所公立大學中，宜大學費排行最便宜的六到九名之間。

針對宿舍不足的部分，吳柏青說，主要受校地侷限所致，現已取得城南新校區，將另建宿舍，增加一千五百個床位，宿舍不足率可望降到三十三．三六％。至於生師比算法，也對宜大不公平，因學校改制得晚，經費和資源偏少，但九十八學年度起，宜大連九年獲教育部教學卓越計畫獎勵，顯見辦學績效獲肯定。