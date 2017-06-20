〈台北都會〉列潛力文資 北投名湯「星乃湯」破敗

2017-06-20

〔記者張凱翔／台北報導〕北投區因溫泉文化發跡，因此留下不少日式房舍都被列冊，其中，包括「北投三大名湯」之中的兩處逸屯星乃湯、瀧乃湯在內，瀧乃湯目前仍在營業，但星乃湯卻已殘破不堪。文史學者指出，北市有許多房舍已被列冊為潛力文資，但若文化局不給予文資身分，沒有「文資法」的法源依據管制，最後就算放任房屋破敗也無法可管，若真有文化資產因此消失，就是市府失職。

民國九十一年台北市文化局邀集建築學者，對北市有文資潛力的建築進行普查，最後將一千戶左右建築列冊，一○四年逐步解列至五四八戶，北投區就佔了一一四戶。列冊建物雖然不具法定文資身分，但卻具有文資潛力，除了北投星乃湯、瀧乃湯被列冊外，幽雅路、溫泉路上也有許多日式房舍被列冊，但最後不是被旅館業者改建開發，就是破敗後消失。

星乃湯因多年前生意不佳、加上家庭產權糾紛而停業，庭院雜草叢生、屋頂塌陷；瀧乃湯內的「皇太子殿下御渡涉記念碑」三年前驚傳遭破壞，郝市府時期文化局仍未給予石碑文資身分、最後和業者協調將石碑捐給北市府也無下文。

北投文史學者蕭文杰指出，儘管老溫泉都是私產，市府應試著主動與業者溝通，或者談容積移轉，讓業者利益不受影響，也能讓老建築列入文化資產保存，且市府也應對有文資潛力的建築積極給予文資身分，不然近來仇日情結高漲，沒有「文資法」保護，許多文化資產岌岌可危。

文化局︰列冊僅參考 非文資定案

文化局文資科長林長杰回應，列冊只是一個參考，並非文資身分定案。瀧乃湯有進入會勘和文資審議程序，但委員最後認定沒有文資價值，所以決議不給予身分，且業者仍在營業，沒有破敗的問題。至於星乃湯，則完全沒有進入文資審議程序，若有人提報該處應給予文資身分，文化局將依法辦理會勘。

除了北投區以外，北市其他著名列冊建物還有和平東路上的台電核能火力發電廠、陽明山聯勤招待所、松山車站舊倉庫等五百多個建築，但這些建物最後都沒有獲得文資身分，聯勤招待所還被軍方以ＲＯＴ方式招標委外經營，其他多被閒置、荒廢。