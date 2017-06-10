〈南部〉佳里國中聽障生洪語謙 會考5A++

到校20公里 媽媽溫馨接送
〔記者楊金城／佳里報導〕國中會考成績昨天出爐，佳里國中有洪語謙、黃冠勳、郭霖瑜三位學生考5A++，西港港明高中的國中部有十一位學生考5A++。因教育局要求國中不得公布學生會考成績、排名，讓許多國中噤聲。
佳里3人 港明11人獲5A++
佳中洪語謙是聽障生，自小需靠助聽器，每天從北門區風雨無阻、由媽媽溫馨接送廿公里到校上課，使她能培養凡事感恩與細膩的心境，掌握五感發揮，作文超越模擬考，也拿到六級分佳績。
來自單親家庭的黃冠勳家境清寒，目前和姑姑同住，但他勉力自學，一整年每天都留校晚自習並安排紮實的讀書計畫，原本模擬考都3A2B的他，終於天助自助拿到5A++滿級分；郭霖瑜不擅長數理，在最後衝刺階段與同學共組讀書會，也如願獲得5A++。
佳里國中校長陳仲卿說，保守預估有五十位以上學生可達第一志願，學校為因應一○八新課綱的變革，和主辦會考試務的台灣師大心測中心合作，引入學習標準本位評量的課程，讓師生提早適應會考的未來方向，更成立六十多個學生社團，讓孩子發揮所長，適才適所，才能考出佳績。
港明高中國中部獲5A++的學生有王之平、陳奕澐、林妤真、黃鈺哲、黃冠專、蘇苡絜、黃政諭、劉仲恩、蔡永霖、黃斌齊及江綺嵐。王之平將直升就讀醫科班，希望接棒父親從醫之路，林妤真感謝父母鼓勵陪伴，還有姊姊陪她談天釋放壓力，相信自己的能力才有好成績，黃鈺哲來自偏鄉國小，也是在媽媽鼓勵下茁壯。
新營南新國中的錢俐蓁考5A++，她是個愛發問的小孩，平時廣泛閱讀，常為了讀書廢寢忘食，留校晚自習，不靠補習就能考出佳績。