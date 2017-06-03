〈南部〉降雨水庫進帳豐 一階限水解除

2017-06-03

南化水庫蓄水率 升破七成四

〔記者吳俊鋒／台南報導〕受鋒面影響，台南山區從前天凌晨起持續降雨，水庫進帳不錯，緩解旱象，截至昨晚，國內最大的曾文水庫有效蓄水量已逾一億兩千萬立方米，而供應民生用水為主的南化水庫，蓄水率也升破七成四，經濟部水利署昨傍晚宣布解除第一階段限水。

水情調整為稍緊的綠燈

水利署南區水資源局副局長簡振源表示，由於這波梅雨鋒面帶來明顯降雨，原本實施一階限水的台南、嘉義、高雄等地，全部「解禁」，嘉義、高雄的水情燈號，甚至從黃燈直接跳至正常供水的藍燈，而台南則是調整為水情稍緊的綠燈。

市府根據氣象局預報資料，今天山區降雨量為四十至一百卅毫米；簡振源說，曾文水庫的蓄水率仍未達三成，加上還要供應農業灌溉，因此台南的水情燈號僅變為綠燈，籲請民眾節約用水，後續將視降雨量、水庫進水量情況，評估是否調整到藍燈。

簡振源表示，曾文水庫及上游集水區累積降雨已超過一百六十毫米，預估入流量至少五千五百萬立方米，昨晚八點，水位標高回升至二○三．八六公尺，蓄水率升為廿七．九四％，連同烏山頭水庫，兩水庫總有效蓄水量逾一億六千兩百萬立方米。

而南化水庫累積降雨量一百八十六毫米，水位標高超過一七四公尺，有效蓄水量為七千一百七十三萬立方米，蓄水率也來到七十五．五％，對旱象的紓解幫助不小。

也因為山區降雨的關係，高雄旗山溪河水濁度升高，南化水庫甲仙攔河堰的越域引水暫停。