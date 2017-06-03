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〈南部〉縣有地追古早耕作證明 東縣公文惹議

2017-06-03

議員批冰冷 縣長下令改善

〔記者黃明堂／台東報導〕公文也有溫度？台東縣議員謝賢裕昨天出示一張公文，說是零下四十度的冷冰冰！叫百姓心寒！縣長黃健庭要求縣府同仁以此為鑑，公文應親民便民。

謝賢裕說，前天有位里長，帶著一位農民來縣議會陳情，還有一封縣府發出的公文；剛好他在，就聽及看是怎麼回事。

原來，農民兩代耕作的土地，是縣有地，縣府要農民依縣有耕地放租實施辦法，找八十二年七月廿一日以前的毗鄰土地承租人，或者此日期之前的村里長來證明耕作事實。

但是，這位農民的毗鄰土地是在此日期之後才使用土地，在地里長也早已往生，根本沒人可幫他證明耕作事實。

謝賢裕說，能證明耕作事實的人，不是往生就是不符資格，縣府的公文咬文嚼字，沒教農民該怎麼辦，說限期一個月補正，否則不予放租，且追討五年無權占用的補償費。

謝賢裕說，自己當過村幹事，在第一線服務民眾，但這張公文讓他愈看愈覺得冷冰冰。雖然法律有限制，但公務員要有良善態度，讓百姓感覺是在輔導，面對百姓當做自己親人，全力協助，就算最後礙於法律無法解決，百姓也不會有民怨。

縣長黃健庭說，議員教訓的非常好，公務員應親民便民，希望縣府所有同仁謹記指導。

地政處長沈碧恕說，「八十二年七月廿一日以前」這個証明人的條件，是內政部在九十六年間的規定，因為以往有虛偽証明情事，才規定出具証明的毗鄰土地必須是此時之前的承租人，或此時間之前的村里長。

沈碧恕說，這項規定確實阻礙了很多農民辦理承租，特別是在鄉下，老村里長很多過世了，而毗鄰土地未必合法承租，若是私有地，也可能經過轉讓。

不過，她說，還有其它承租管道，已經向這位農民說明，會盡力輔導。

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