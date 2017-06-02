〈台北都會〉台灣電影文化園區 今年可望啟動

2017-06-02

財政部同意補助先期評估

〔記者何玉華、葉冠妤／新北報導〕新北市爭取多時的新莊副都心「台灣電影文化園區ＢＯＴ案」傳出好消息，財政部同意補助先期評估經費，加上去年與文化部簽約合作的國家電影中心，已在五月卅一日公告招標，今年將動工，讓延宕十幾年的「台灣電影文化園區」，今年可望全面啟動。

國家電影中心 年底前動工

新聞局長張其強表示，台灣電影文化園區位於新莊副都心精華地段，土地面積約二．六九公頃，屬市有財產；其中一塊一公頃的小基地，去年與文化部簽約，由市府興建硬體後交給文化部電影中心使用，將由工務局新建工程處負責發包，已在五月卅一日上網公告，預計年底前動工，一○九年完工。

另外一塊較大的基地面積為一．六公頃，延續之前規劃的ＢＯＴ方向，市府計畫以影視、音樂的複合式概念，打造以電影為主題的商城、後製技術的基地，因此向財政部提出計畫，與其他縣市共同爭取促參獎勵金，進行先期規劃。

張其強說，兩塊基地將會綜整開發，功能互補為考量，引進民間資源參與興建，先期規劃經費約四百多萬元，財政部日前核定補助三一五萬餘元，其餘由市府自籌，讓延宕多時的台灣電影文化園區，今年可望啟動興建。

張其強說，台灣電影文化園區在交通、產經條件都具有競爭優勢，由台六十四、六十五號快速道路連接國道，北有松山機場，南有桃園機場，三大捷運線新莊線、機場線、環狀線環繞，卅分鐘即可往來國際機場及市中心，加上雙北既有影視產業、人才集中的相對優勢，往西可連結林口「新北影視城」，串連成上中下游產業鏈完整的影視廊帶，能發揮區域優勢及產業加乘效益，發展成國際影視產業交流及文化觀光中心。

議長蔣根煌開心地說「很好」，一直以來都是地方民代選舉時開的支票，中央與新北市政府願意合作，是地方的福氣，市民已經等很久了；副議長陳文治也說，從研議至今拖了十幾年，中央與地方執政黨都換過兩輪，雙方不再為一些枝枝節節虛耗，願意攜手一起解決是好事，也符合地方的期盼。