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〈南部〉7月高齡駕駛換照 屏東7千人須受測

2017-06-01

體檢及接受認知機能檢查

〔記者李立法／屏東報導〕七十五歲以上高齡駕駛換發駕照措施七月上路，屏東監理站將陸續寄發約七千份受測通知給屏東縣境內高齡駕駛，可就近至醫療院所體檢及接受認知機能檢查，通過檢測者換發三年期駕照，拒測及無法通過者將註銷駕照，這對習慣騎機車務農及代步的農村老年族群衝擊不小。

拒測、無法通過者 將註銷駕照

交通部為減少高齡駕駛肇事及鼓勵搭乘大眾交通工具，經過年餘宣導期後，將從今年七月一日起針對通過體檢及認知機能檢查的七十五歲以上汽機車駕駛，換發三年一期的駕照，屏東縣約有七千名高齡駕駛符合受檢資格，監理站六月將陸續寄發通知，為避免老人家舟車勞頓，監理站已委託全縣三十三鄉鎮市衛生所及醫院代檢。

屏東監理站表示，認知機能檢查項目不難，多半是基本的記憶性考題，例如用筆畫出簡單的時鐘，又如看圖記憶，讓受測長者看完印有各種圖案的紙張後，背出其中三個圖案名稱就算及格，若無法通過，須進一步至醫院檢查；通過認知檢測及體檢的長者可至監理站換照，三年後若還想持有駕照，則再接受同樣的檢測。

對農村老年族群 衝擊不小

七十七歲的陳姓老農自信可通過檢測，但他認為，屏東不像北、高大都會有便捷的大眾運輸工具，且鄉下年輕人多半外出謀生，家中七、八十歲還騎著機車趴趴走的老人比比皆是，如果這些老人的駕照被註銷，反彈相當大，政府應該要有配套措施。

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  • 認知機能檢查多半是基本的記憶性題目，如看圖記憶，受測長者看完印有各種圖案的紙張後，背出其中三個圖案名稱就算及格。（記者李立法攝）

    認知機能檢查多半是基本的記憶性題目，如看圖記憶，受測長者看完印有各種圖案的紙張後，背出其中三個圖案名稱就算及格。（記者李立法攝）

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