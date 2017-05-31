〈台北都會〉政府補助修繕 古蹟臺陽招待所竟網拍

〔記者林欣漢／新北報導〕古蹟也能上網拍賣？
網頁已撤 文化局發文討論洽購
新北市市定古蹟「臺陽礦業公司平溪招待所」曾是電影「KANO」、歌手蕭敬騰「跟我玩」MV取景地點，九十九年獲中央及市府五千餘萬元補助修繕，前晚卻出現在某房地產交易網站，以「新北市平溪日式建築古蹟」開價五千八百八十八萬元，昨該網頁已緊急下架。
新北市文化局文化資產科長楊智能表示，法令並未規定古蹟不能買賣，但買賣前應先通知主管機關，主管機關也有優先承購權，曾接受補助的古蹟也有相關約束，他表示事前並未接獲屋主通知要出售招待所，今天上班日會儘快發文通知屋主，討論洽購事宜。
原名石底俱樂部的臺陽礦業公司平溪招待所建於一九四○年，做為公司職員福利、招待貴賓、官員與會議之用，當地人俗稱「Club」，面積二○二坪，為日本和洋折衷式木造建築，建材取自台灣檜木，窗櫺、門花製作細緻，具工藝價值，七十五年臺陽將建物賣給王華飛，之後改名渠蓮精舍，九十二年文化局將建物本體指定為古蹟。
補助5000餘萬整修 101年完工
臺陽招待所曾於九十九年獲公部門補助五○七二萬餘元進行修繕工程，一○一年完工，前天晚上，某房地產交易網站出現出售訊息，以「新北市平溪日式建築古蹟」開價五千八百八十八萬元，每坪近三十萬元，震驚地方。
網拍喊價5888萬 地方震驚
昨早記者致電屋主、文化局後，該網頁已緊急下架，屋主王真說，有出售的念頭，是為未來保存著想，希望老屋能得到更妥善的照顧，永續經營發展，對下一步還沒有想法。
文史工作者林文清擔心此例一開，未來難免出現有心人士申請文資認定後，向政府申請經費整修，再開高價轉售，他認為，在適法性及信賴保護原則下，應思索修復計劃的主客雙方相關現狀。
未通知主管機關 依法可開罰
文化局表示，依文資法一○七條規定，移轉私有古蹟未事先通知主管機關者，可處十萬元以上，一百萬元以下罰鍰，若未善盡古蹟管理維護責任，可處三十萬元以上，二百萬元以下罰鍰，私有古蹟歷史建築等文化資產，都屬公共財，不管所有權人歸屬為何，一定會要求古蹟所有人落實管理維護責任，確保文化資產的安全與價值。