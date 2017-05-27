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〈南部〉校園共乘計程車 下學期將再增5大學

2017-05-27

〔記者葛祐豪／高雄報導〕交通局去年推出計程車共乘進校園措施，有義守等四所大學先上路，學生車禍受傷人數減少四成，高師大燕巢校區等五所大學，預計下學期也將加入。

計程車共乘進校園措施，去年由義守大學、正修科大、樹德科大、輔英科大先上路，交通局統計，各校學生車禍傷亡人數，平均下降四十％；師生的評價也不錯，認為一個人平均分擔幾十元，就能快速到達重要車站或景點。

由於成效不錯，高師大與高應大燕巢校區也決定加入，交通局規劃由高師大燕巢校區統一發車，經高應大燕巢校區，再依學生需求，分駛到不同目的地，確定將於下學期上路。

交通局指出，這兩校每學期騎機車受傷人數，至少各有二、三十人，校方希望加入計程車共乘服務後，能減少學生騎機車上下學的風險。

交通局運輸監理科科長蘇俊欽說，另包括楠梓區的高雄大學、高雄第一科大、高雄海洋科大等三校，也有意願加入計程車共乘進校園，現正規劃站位及路線，順利的話，下學期也能一併上路。

目前義守、正修、樹德等三校的共乘，由中華衛星大車隊營運，輔英及高師大、高應大燕巢校區共乘，則由台灣大車隊營運。

交通局強調，計程車共乘進校園，其實是高雄市計程車共乘計畫的延伸服務，現在計程車共乘計畫分為南、北高雄兩區塊，南邊經高鐵左營站、義大世界、佛陀紀念館、義大醫院；北邊經月世界、興達港、大崗山風景區、空軍官校等。

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  • 計程車共乘進校園，下學期將再增5所大學。（記者葛祐豪攝）

    計程車共乘進校園，下學期將再增5所大學。（記者葛祐豪攝）

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