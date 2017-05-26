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〈南部〉電動汽車共享系統簽約 2年內設50站點

2017-05-26

至少84輛上路 費率每半小時150元

〔記者葛祐豪／高雄報導〕高雄市領先全台，推出電動汽車共享系統，昨天正式簽約，將採用BMW I3等新款車型，預計二年內完成五十處站點，提供至少八十四輛純電動車甲租乙還服務，費率每半小時一五○元。

高雄市電動汽車共享系統，昨天下午舉行簽約儀式，高雄市長陳菊與得標的電馳公司共同簽署，預計結合納智捷、汎德、華城電機、亞太電信等國內知名廠商，攜手打造高雄款電動汽車共享系統（K-Ecar sharing）。

交通局表示，規劃一年內設置五處站點開始營運，二年內完成五十處站點，站點選擇以市區捷運站、轉運站、景點為主，並提供至少八十四輛純電動車甲租乙還服務。

陳菊表示，電動汽車共享系統類似汽車版「公共自行車租賃系統」，每到冬天，台中以南的空氣不好，電動共享汽車對於改善空氣品質，有正向幫助。未來該系統不僅提供市民另一綠能運具選擇機會，更能增加高雄市就業機會，預估三年內帶來三億元以上投資。

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  • 高雄市電動汽車共享系統簽約，由市長陳菊（左）與電馳公司執行長周世璿（右）共同簽署。（記者葛祐豪攝）

    高雄市電動汽車共享系統簽約，由市長陳菊（左）與電馳公司執行長周世璿（右）共同簽署。（記者葛祐豪攝）

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