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〈台北都會〉毛寶貝認養小棧 新店公所成立

2017-05-26

〔記者翁聿煌／新北報導〕新店區公所配合市府「推動零安樂，支持零棄養」政策，率先成立「毛寶貝認養小棧」，公所認養的兩隻機關犬「平平」與「安安」獲民眾認養，公所昨準備豐盛嫁妝歡送。動保處長陳淵泉說，未來會在全市各區公所設置認養小棧，宣導以「認養代替購買」。

新店區長林煌源表示，新店區公所認養機關犬「平平」與「安安」，擔任四十份公墓的巡守任務，因活潑可愛，被前往掃墓的民眾看中，公所同意割愛。

區公所昨準備豐盛的狗罐頭和生活用品，將「平平」與「安安」風光出嫁，並正式成立「毛寶貝認養小棧」，提供待認養的犬貓資料，為有意願的民眾媒合，十分便利。

陳淵泉說，「毛寶貝認養小棧」接受民眾申請認養的需求，轉介給動保處收容所，讓想飼養的主人能儘快找到有緣的毛寶貝。

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  • 新店區公所兩隻機關犬「平平」與「安安」風光出嫁。（記者翁聿煌攝）

    新店區公所兩隻機關犬「平平」與「安安」風光出嫁。（記者翁聿煌攝）

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