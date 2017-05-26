〈台北都會〉基隆麥金路候車亭 12市公車將遷出

2017-05-26

〔記者林欣漢／基隆報導〕基隆長庚醫院對面、橘郡社區前的麥金路候車亭，有二十二條國道客運、公車路線停靠，尖峰時段班次密集，常造成交通壅塞，市府規劃採取分流措施，將市公車路線全部改到城上城社區端載客，候車空間也將一併改善。

立委蔡適應服務處指出，麥金路長庚醫院站、橘郡社區站候車亭，尖峰時段有大量通勤族排隊等候，既有候車亭過小、不敷使用，且緊鄰果菜市場、長庚醫院及橘郡社區車道出入口，常造成交通壅塞。

市府去年調整市公車路線到十公尺外搭車，但與國道客運的候車地點還是太過接近，加上等候空間不足，致民眾於車道上下車，險象環生，市議員林明智、洪森永昨邀市府相關單位及客運業者會勘，做出調整方案。

交通旅遊處交通管理科科長黃毅維表示，將重新調整分流措施，既有候車亭從原有五公尺改建為十一公尺，且只讓十條國道客運停靠，十二條市公車改到城上城社區，以改善交通。