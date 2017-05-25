〈台北都會〉公共車道當公設賣 美河市住戶怒控日勝生

2017-05-25

公共車道產權 價值6.6億元

〔記者翁聿煌、陳紜甄／綜合報導〕捷運聯開案美河市社區再生糾紛！美河市住戶向台北市議員王鴻薇投訴，社區二樓室內有條約一公里長的雙線公共車道，可連通新店區環河路及中華路，依環評計畫需提供給社區外民眾通行使用，管委會主委李俊龍控訴日勝生在住戶不知情下，將公共車道產權灌入公設面積，造成全體住戶六．六億元的權利損失，要求合建的捷運局和日勝生賠償損失，否則不排除封路抗議。

日勝生︰買賣合約中有載明

日勝生物業管理部經理黃士展說，公共車道列入公設均載明於與住戶買賣合約中，日勝生未蓄意欺騙住戶；但是李俊龍反駁，這麼重要的權益未見諸於買賣合約條文，而是隱藏在合約後面的附圖中，且住戶原以為此條公共車道僅為社區內自用停車場的聯外車道，日勝生並未告知是供「公共使用」，管委會要求雙北市重啟環評及都審解決。

要求日勝生及台北捷運局賠償

王鴻薇昨天到場聲援美河市管委會，她指責共同起造的台北市捷運局不應放任日勝生將面積一千三百二十坪、價值六．六億元的公共車道產權，當成社區公設賣給不知情的住戶，捷運局正在規劃將二樓商場租出去，車道也是為美河市商場而設，捷運局根本是「圖利建商、住戶買單」！

到場的新北市議員陳儀君說，美河市當初也承諾要提供四百五十個車位回饋給周遭新店區中華、百福、福民三里住戶，以每月兩千元優惠租用十五年，但是如今部分車位已賣給社區住戶，且回饋條件被改為第一年兩千元，第二年以後八折（目前月租價四千元），令各里辦公處無法接受。

王鴻薇要求捷運局代表，站在既是起造人又是住戶立場上，應要求日勝生給合理交代，在公共車道產權未解決前，捷運局的商場也不應招標啟用，造成社區的交通和公共安全問題。

捷運局︰日勝生賣產權 無權過問

台北市捷運局表示，美河市公共車道為公共設施使用，連接環河路陸橋，可通往美河市社區商場或至中華路，轉進商場的車道便是住戶有爭議部分；由於捷運局正規劃出租商場，日後會請得標廠商與管委會溝通，避免外部車流進入社區。至於王鴻薇指控捷運局未盡責監督日勝生，將公共車道當成公設賣給住戶，捷運局回應，此屬日勝生產權，它要怎麼賣，與捷運局無關。