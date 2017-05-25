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〈中部〉台中市優化公車專用道破爛 6月啟動路平

2017-05-25

五權路至靜宜段 將重鋪柏油

〔記者蘇金鳳／台中報導〕市府總算要整修台灣大道優化公車專用道！建設局表示，台灣大道優化公車專用道因標線脫落，甚至出現坑洞、積水等情形，影響行車安全與品質，預定六月啟動路平專案，五權路至靜宜大學之間的專用道雙向都將重鋪柏油。

鋪面變形龜裂 12處易積水

優化公車專用道路面破損，市民詬病已久，建設局昨天指出，該專用道自五權路至靜宜大學之間，啟用至今未曾全面修繕，在公車長期輾壓下，已經出現鋪面變形、龜裂等情形，榮總站至東海別墅站、秋紅谷站出站至光明陸橋前、台灣大道與惠中路交叉口等十二處易積水，遇雨還有下陷坑洞情形發生，嚴重影響行車安全，預定六月啟動路平專案。

建設局長黃玉霖表示，專用道路平改善工程已完成規劃設計，分東、西行兩標案辦理，施工路段車道長度共十九．八公里，預計六月底完成發包施工、八月底即可完工。

經費逾5千萬 預計8月完工

黃玉霖說，優化公車專用道十二易積水處，雖非屬路平工程設計範圍，但為提升整體專用道品質及安全，建設局會同交通局逐一履勘、查明原因後，將一併納入路平專案解決，規劃依現況分別以增加分隔島排水孔及橫向排水孔、清淤方式，改善因排水不良造成的易積水情形。

優化公車專用道路平專案改善工程經費約五千兩百萬元，施工路段車道長度從五權路至靜宜大學間，東、西行兩向共十九．八公里，將改善公車專用道鋪面六萬四三九五平方公尺、人孔蓋調七十一處、人孔調平六十八處。路面刨鋪初步規劃將採夜間施工、分段執行的方式，夜間廿三時至隔日六時施工，六時後開放通行。

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  • 優化公車專用道的破損，早已被市民詬病，建設局六月展開路平。 （記者蘇金鳳攝）

    優化公車專用道的破損，早已被市民詬病，建設局六月展開路平。 （記者蘇金鳳攝）

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