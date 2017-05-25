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〈中部〉（雲林）焚化廠仲裁案 李進勇︰不符公平正義

2017-05-25

〔記者林國賢／雲林報導〕林內焚化廠債務人異議之訴二審將於下月廿日宣判，雲林縣長李進勇強調，達榮公司應依契約履行環評補正責任，而非僅依仲裁判斷就對縣府予取予求，不符公平正義原則。

林內焚化廠案仲裁判雲林縣政府需賠償達榮公司廿九．五億元，縣府去年二月提出債務人異議之訴，六月雲林地方法院一審判縣府敗訴，縣府不服提起上訴。

前天台南高分院進行言詞辯論，李進勇出庭指出，達榮在環評時惡意隱匿林內淨水廠就在附近事實，環評被最高法院判決撤銷確定；縣府根據判決要求達榮公司依據契約履行補正責任，包括補正環境影響評估說明書及差異分析、焚化廠堪用可運轉移交等，才能依約支付款項。

但達榮公司並無依約補正，依靠仲裁判斷，對縣府予取予求，一再聲請查封縣有地拍賣強制執行，完全不符公平正義原則。

李進勇說，垃圾問題一直是雲林縣的夢魘，自林內焚化廠環評撤銷、設施閒置以來，堆置垃圾量最高達三萬二千公噸，屢次協調其他縣市代為處理，卻總是換回「你們也有一座，為什麼不自己燒？」的質問，全體縣民受害，希望司法能伸張公平正義，還縣府及縣民公道。

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