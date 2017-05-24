〈北部〉民進黨辦基層座談會 國民黨疑用行政資源

2017-05-24

〔記者陳昀／桃園報導〕民進黨桃園市黨部前天晚上在平鎮高中舉辦基層座談會，約二千人參加，市議會國民黨團昨天指控說，民進黨以「與市長鄭文燦有約」的名義宣傳活動，讓多位下屆議員參選人輪番上台，還贈送民眾悠遊卡、白米等，抨擊民進黨利用行政資源助選；對此，民進黨市黨部主委呂林小鳳反擊國民黨抹黑、指控不實，保留法律追訴權。

市議會國民黨團書記長徐玉樹等人表示，與會的里長在半個月前收到平鎮區公所通知，要求統計參加人數，並囑咐各里指派各鄰鄰長、人越多越好，各里辦公處只好動員參加，宣傳單寫著「與市長鄭文燦有約」，原以為是區公所舉辦的市政宣導活動，到場才發現，竟是市黨部的黨務活動。對此，平鎮區長何明光在截稿前未接記者的求證電話，回應不得而知。

藍議員促交代禮品資金來源

徐玉樹等黨籍議員抨擊，鄭文燦雖有到場說明地方建設，但民進黨議員和下屆議員參選人也身穿競選背心輪番上陣，主辦單位又發禮物，疑似利用行政資源從事輔選事宜；國民黨議員舒翠玲說，民進黨市黨部應清楚交代禮品的資金來源，「是不是『市庫通黨庫』？我相信不會的！」

民進黨部強調未用市府公帑

呂林小鳳解釋說，市黨部是配合中央黨部的政策，舉辦「台灣好政」基層座談會，去年九月就在各區輪流舉辦，宣傳時絕無隱瞞，區長、區公所職員都是自發性參與，絕無動員、違反行政中立。

她說，悠遊卡、白米贈品上面都有宣傳字樣，這是文宣品而非禮品，這些花費都是由市黨部支付或支持者贊助，絕未使用市府公帑及補助，其他例如包子、豆奶等，由議員和里長自掏腰包購買，不讓熱情民眾挨餓。

民進黨議員楊家俍表示，若國民黨覺得不妥，歡迎到法務部檢舉，國民黨也常辦大型活動，大家應以相同標準檢視；呂林小鳳痛斥國民黨團胡亂指控、兩套標準，她嘲諷說，「難道是因為鄭文燦的施政滿意度超高，眼紅就要栽贓嗎？」