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〈中部〉523世界烏龜日 興大籲保育食蛇龜

2017-05-24

〔記者蔡淑媛／台中報導〕五二三世界烏龜日，台灣珍貴稀有保育類野生動物「食蛇龜」是國內唯一的陸棲性淡水龜，長期受到盜獵走私，數量仍在大幅減少，昨天中興大學保育團隊與贊助企業日月光基金會共同呼籲保護棲地、扼制獵捕，一起守護台灣龜寶。

盜獵走私嚴重 數量大幅減少

食蛇龜分佈於台灣、日本琉球、中國華南地區，曾經廣泛分佈在台灣全島海拔一千公尺以下淺山區域。由於人類高度開發，棲地被破壞，加上商業炒作、盜獵走私盛行，中國已幾乎看不到野生族群，中興大學生科系副教授吳聲海指出，台灣曾是最大最穩定的族群，國內十年來走私查獲數量高達上萬隻，野外數量也剩不到十年前的二成。

吳聲海說，食蛇龜其實並不吃蛇，民俗傳說會吃死掉的蛇，加上腹甲可閉殼，認為會夾死蛇而得名，其頭部為黃色、龜殼有紅色斑塊、邊緣也為黃色，身長約手掌大僅廿公分，外型討喜，而且容易親近人，常被當寵物龜，也被當食材、藥材，加上商業炒作，盜獵走私嚴重，面臨滅亡危機。

吳聲海指出，食蛇龜濫捕嚴重，在田野調查時甚至到了十步一籠的程度，盜獵走私過程造成極大壓迫與傷害，被查獲時大多數脫水、皮膚及甲殼外傷、內出血等症狀，死亡率極高。 他說早年食蛇龜在台分佈廣，數量未被調查，等到瀕臨滅種危機，數量已經非常稀少。

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  • 食蛇龜近年被大量盜獵走私。（中興大學提供）

    食蛇龜近年被大量盜獵走私。（中興大學提供）

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