台中、高雄黑鷹馳援！撲滅陽明山野火 4大困難點曝光

台北市七星山北麓小油坑旁山林14日發生火燒山，大批警消前往灌救並出動直升機灑水，歷時5小時終於控制撲滅。（記者鹿俊為攝）

2025/04/14 19:59

陳定瑜／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕台北市陽明山小油坑地區今（14日）中午發生火燒山事件，火勢延燒面積高達50公頃。由於松山機場無黑鷹直升機可投入救災，空勤總隊緊急從台中、高雄調派二大、三大隊出動黑鷹直升機執行空中灑水任務，歷經數小時奮戰，火勢目前已完全宣告撲滅，機組員回報現場「無煙無火」。

根據空勤總隊的臉書貼文，這次任務背後有4點不為人知的困難：1.任務組員從台中清泉崗機場等地急來，跨區至少200里，地形地物不熟悉。2.台北市地狹人稠，直升機下方掛著一顆5噸重的水袋在台北市上空飛行，絕對不容許有一點閃失。3.台北天空今天飄著霧霾，能見度不佳，還有隱藏的高壓電線和向陽眩光，令人擔心。4.取水點在基隆河福安國中附近，緊鄰松山機場，民航機不斷起降，隔離真的很重要，我們得避免影響正常的空中交通。

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從空勤總隊釋出的照片可見，小油坑山頭大片山林焦黑，火勢一度逼近步道及觀景平台，所幸迅速撲滅未釀人員傷亡。陽明山國家公園也提醒民眾避免進入七星山步道區域，遠離濃煙擴散範圍，配合相關單位現場指揮。

貼文曝光後，底下也湧入大量網友留言致謝，有人感性表示，「謝謝你們拯救我們心愛的山林」、「空勤總隊就是強」，也有人呼籲政府「請大家支持增加預算，添購更多好裝備」；也有不少人目擊救災畫面感動留言，「看到直升機吊著水袋飛過北投上空，真的超級感謝所有辛苦的人員！」

陽明山小油坑地區火勢已於今日下午宣告撲滅。（擷取自空勤總隊臉書）

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