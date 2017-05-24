〈中部〉東豐快速道、單車道共線 藍綠議員都反彈
2017-05-24
〔記者張菁雅／台中報導〕市府規劃東豐快速道路將與東豐自行車道共線，藍綠議員廿三日在議會質詢時都反彈，國民黨議員張瀞分拿出民眾連署書，請市府懸崖勒馬；民進黨議員謝志忠也質疑，東豐自行車道有豐富的生態，生態可以說移就移嗎？
張瀞分表示，東豐自行車道是全國第一條由廢棄鐵道改建的封閉型自行車專用道，全長十二公里，曾入選全國十大經典自行車路線，市府為開闢東豐快速道路，卻要拆除部分自行車道，已有公民團體發起連署，目前連署人數超過一萬人，希望市府懸崖勒馬。
張瀞分、張廖乃綸、李麗華、蘇柏興等議員也要求副市長林陵三當場簽下「守護東豐鐵馬道」連署書，保存台中市最珍貴的觀光資源。
謝志忠則說，他支持興建東豐快速道路，但快速道路要與東豐自行車道共構，則萬萬不可，東豐自行車道有自然的林蔭，聚集多種鳥類，市府要將自行車道平移到旁邊，但綠蔭、生態豈是說移動就能移動的。此外，自行車道旁邊多了一條快速道路，都是汽車的廢氣、噪音，民眾還會想來嗎？
謝志忠建議東豐快速道路可採河堤共構的方式規劃，沿大甲溪再接上國道四號，不要與自行車爭道。
市府︰路線尚未定案
林陵三表示，東豐快路線尚未定案，目前仍在評估，而東豐自行車道是寶貴的資產，會將議員與民眾意見轉達給市長知道。
東豐快與東豐自行車道共線範圍約二．六公里，觀光旅遊局長陳盛山說，該局已提出「自行車道不中斷、維持線型及寬度、綠廊型態不變」等建議，而市府是一體的，重大工程一定會兼顧觀光發展。
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