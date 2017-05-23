〈南部〉3個月沒用完要收檢驗費 桶裝瓦斯行挨批

2017-05-23

過9個月叫第二桶 580元變880元

〔記者葛祐豪／高雄報導〕消保團體昨天出面指控，一桶瓦斯三個月內沒用完，卻被多收五十至四百元不等檢驗費。瓦斯公會強調，少數業者的確有這種行為，呼籲消費者簽立定型化契約，瓦斯桶超過一年沒用完，才會酌收檢驗費。

台灣消費者權益發展協會秘書長呂英瑋指出，桶裝瓦斯業者巧立名目，近期接獲民眾投訴，指一桶十六公斤桶裝瓦斯，原本價格五八○元，但因家裡比較少開伙，過了九個月才叫第二桶，價格竟變成八八○元，貴了三百元。

民眾表示，瓦斯行竟聲稱桶裝瓦斯只要三個月內沒用完，會另收取檢驗費，他估算自己多了半年才叫，等於每個月被收了五十元檢驗費，實在離譜。

明訂逾1年才可收 簽契約避免糾紛

對此，高雄市液化氣體燃料公會前理事長蔡聯芳強調，的確有少數瓦斯行有這種情形，比例約一成，公會也加強宣導，主因是瓦斯行受到天然氣搶市，生存困難，高雄市目前的桶裝瓦斯行，已由十年前的三百家，減少到目前的一六○家。

蔡聯芳說，行政院消保處與消防署，五、六年前推動「家用液化石油氣供氣定型化契約」，明訂瓦斯桶超過一年沒用完，業者才會酌收檢驗費，但消費者認為「只是叫個瓦斯，幹嘛還得簽約？」迄今簽署定型化契約者寥寥可數。他認為要避免糾紛，民眾應趕快簽立定型化契約。

另有民眾反映，要向業者退回瓦斯鋼瓶，原付的一千八百元押瓶費，業者卻只願退三百元。

高市府主任消保官殷茂乾指出，中央對桶裝瓦斯業者是否得收取押瓶費等，僅有契約範本，並無約束性，對於巧立名目向消費者收取不當費用者，缺乏可處分的法源依據，但消費者仍可向市府提出申訴，可依消費爭議進行協調，請業者退費，若業者堅拒不退，消費者可循民事等訴訟程序索賠。