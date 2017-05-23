〈南部〉獲總統教育獎 陳姿鳳感謝單親媽

2017-05-23

父逝逆境向學 科展奪冠

〔記者陳彥廷／屏東報導〕屏東縣立枋寮高中高二生陳姿鳳是新住民子女，小一時父親就因病過世，來自印尼的媽媽靠打工薪資扶養全家，陳姿鳳不畏逆境，除在科展奪下校史首個冠軍，上週更榮獲屏東縣唯一高中組別的「總統教育獎」。

今年二月以「不同型態鈀奈米觸媒對直接乙醇燃料電池的應用」為題，陳姿鳳和同學陳映沂在全國科展化學科奪冠，上週總統教育獎放榜，陳姿鳳成為枋寮之光。

母親是印尼華僑，陳姿鳳要升小一時爸爸不幸過世，從此陳姿鳳和弟弟、媽媽相依為命，並由國語並不通順的媽媽一手拉拔長大，造就陳姿鳳懂得感恩並獨立的個性。

印尼籍母親打工養全家

「差點要回印尼」，父親甫過世舅舅原本要他們全部搬回印尼就近照顧，但看到台灣的教育品質，他們決定留在台灣念書，陳姿鳳的媽媽更一肩扛起重擔，用「印尼腔台語」在早餐店打工，收入微薄還得兼職到果園套袋，就為讓陳姿鳳沒有後顧之憂。

想到媽媽的辛苦拉拔，陳姿鳳十分感念，她說，自己無法賺錢，唯一能作的就是爭取各項獎學金貼補家用，這次總統教育獎的獎金，未來可望上大學時作為學費；媽媽則鼓勵她「人窮志不窮」，只要遇到問題，都會在她們身邊陪伴。

「看到家鄉天空灰濛濛而啟發」，枋寮近幾年成空污災區，細心的陳姿鳳非常有感，希望能盡自己的力量改變環境，科展的主題就是希望提高無污染電池效率，減輕火力發電空污，未來也希望朝科學家之路邁進。