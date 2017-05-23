〈南部〉預約賞花觀光道路 仁德勝利路盼延伸

2017-05-23

〔記者吳俊鋒／仁德報導〕仁德區一八二線中山高涵洞下方因車流擁擠，時常造成堵塞，民怨四起，地方陳情，將附近的勝利路開通、延伸至文華路，以改善交通問題，也可為滯洪池未來的洋紅風鈴木賞花景點，預約重要的觀光道路，議會工務委員會昨天勘察，籲請市政府儘速向中央提案，爭取興建經費。

因中山高的阻隔，目前仁德連接東區、通往府城的道路，包含太子路、民安路以及一八二線的中山路，而距離交流道不遠的勝利路，目前僅闢建至中正路，無法協助紓解車流，地方認為可惜，爭取延伸。

議會工務委員會昨天視察，市議員曾順良、曾培雅、林美燕、林阳乙、許至椿、杜素吟、曾王雅雲等都出席，一行人在中華醫事科大進行簡報，校長曾信超建請市政府儘速往西開闢勝利路，延伸至文華路三段，解決現有的交通困境。

曾信超說，勝利路無法開通，當地的工業區廠商與員工等約兩萬人，對外聯繫相當不便，加重中山路、民安路的車流負擔。

曾信超表示，華醫上萬名師生也只能依靠四米寬的既成道路進出，車輛擁擠，附近住戶也時常被塞住，民怨四起，尤其每年大小事故超過三十件，這項開闢計畫刻不容緩。

曾信超強調，由該校環境認養的仁德滯洪池，已種了一千二百株洋紅風鈴木，未來樹群茁壯、開花時，有條件成為熱門景點，勝利路延伸至文華路，正好成為重要的觀光道路。

議員們都認為，在車流的紓解上，勝利路的開通有迫切需要，未來也可帶動觀光，籲請工務局、都發局與水利局等單位儘速研議辦理。

工務局長蘇金安指出，勝利路延伸至文華路，最困難之處在於必須跨越中山高與三爺溪，分階段闢建是比較可行的辦法。

蘇金安提到，延伸案分東、西兩段，全長約一．三公里，總經費十二．六五億元，已列為生活圈重要道路，只要都市計畫通過，就會向營建署爭取，早日啟動。