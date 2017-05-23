〈中部〉嘉縣老人「拖老命」 近7％還在工作
〔記者蔡宗勳／嘉縣報導〕受人口老化影響，嘉義縣六十五歲以上老人工作比率六．八八％，高居全國之冠，又以從事農林漁牧為主。縣府主計處表示，資料顯示，嘉義縣因農漁村人力短缺嚴重，老人家不僅要從事自家的工作，甚至受雇打工，呈現農漁工平均年齡七十歲的窘況。
65歲以上工作比率 居全國之冠
縣府主計處統計指出，嘉義縣在去年底的六十五歲老年人口為十七．九％，扶老比（亦即老年人口依賴比，係指六十五歲以上老年人口占十五至六十四歲人口之比重）達到二十四．九二％，兩者都是全國第一，顯示人口老化比率愈來愈高，代表青壯人口比例偏低；影響所及，就是結婚率和出生率也是每下愈況，結婚率千分之四．九八、出生率六．六五，兩者也都居全國最後一名。
縣府主計處表示，嘉義縣人口數約五十一萬餘人，就業人口廿六萬兩千人，其中，六十五歲以上者有一萬八千人，比率六．八八％，高居全國之冠，而這其中從事農林漁牧又占了一萬四千人，顯示農漁村缺工嚴重，七、八十歲還在從事農林漁牧者很多。
缺工嚴重 過70歲仍從事農林漁牧
太保市農會總幹事黃麗貞說，目前農村缺工非常嚴重，即使這幾年溫室精緻農業蔚為風氣，吸引不少年輕人返鄉務農，但他們光要管理自家溫室都自顧不暇，根本不可能再去幫農，農業移工引進又遲未開放，老農只好繼續「拖老命」，田間經常可見七、八十歲的阿公、阿嬤在烈日下工作，令人不捨。
嘉義縣農會總幹事黃貞瑜強調，雖然農委會已進行移工派遣試驗，但緩不濟急，建議中央應該加快腳步，因為許多老人家都是找不到工人，只好繼續下田從事非技術性的勞力，縣農會願意擔任媒介平台，讓需工的農友有移工可以運用，不用再讓老人家下田。
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標題：〈中部〉嘉縣老人「拖老命」 近7％還在工作
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