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〈北部〉穗花棋盤腳將盛開 五結帶賞花

2017-05-22

〔記者簡惠茹／宜蘭報導〕比夏日煙火還燦爛的穗花棋盤腳即將盛開，宜蘭縣五結鄉五十二甲溼地的自然生態再度讓大家驚豔，大約晚上七點以後開花，花苞會像煙火般璀璨綻放，今年更第一次舉辦小旅行遊程，由專業導覽人員為遊客解說。

宜蘭縣五結鄉產業發展協會與宜蘭縣觀光大使協進會將在今年六月十日到十九日舉行「二○一七夏夜煙花，穗花棋盤腳輕旅行活動」，五結鄉產業發展協會總幹事莊煥堂說，五結鄉內的五十二甲溼地，濕地內擁有豐富的自然生態，包含水田、沼澤等等，早期屬於冬山河舊河道，地勢低窪，每逢大雨或颱風季節就會積水，造成土堤流失，土地界線難以辨識，所以才有人開始在邊坡種植風箱樹與水茄苳護堤。

沒想到一到夏日夜晚，水茄苳花期盛開之際，就會開出一穗穗美麗的花朵，莊煥堂說，水茄苳又名穗花棋盤腳，花期從夏天到秋天不等，每次盛開時間大約十天，只在晚上六、七點以後盛開，一晚過後又謝掉，今年預估花期在六月十日左右盛開，因此特別舉行小旅行，希望讓大家來體驗五十二甲特殊的自然生態。

「晚上盛開的穗花棋盤腳，就像煙火般燦爛。」莊煥堂表示，這是第一年舉行的遊程活動，活動不但有導覽人員解說，還能騎著腳踏車迎著夏日晚風賞花，五結鄉產業發展協會及宜蘭縣觀光大使協進會，希望能以穗花棋盤腳配合冬山河沿岸景點行程來行銷五結，活動請洽：https://www.beclass.com/rid=203c7065907eb1be87b0

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  • 比夏日煙火燦爛的穗花棋盤腳將盛開，小旅行遊程將帶領賞花。（五結鄉產業發展協會提供）

    比夏日煙火燦爛的穗花棋盤腳將盛開，小旅行遊程將帶領賞花。（五結鄉產業發展協會提供）

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